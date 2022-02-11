Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала 7-й промежуточный результат в спринте

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В олимпийском биатлонном центре в Чжанцзякоу сегодня проходит женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской команды Динара Алимбекова стартовала под 24-м номером, отлично отстрелялась из положения лежа, а последний выстрел на стойке оказался неточным. В итоге олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 показала 7-й промежуточный результат. Еще одна чемпионка ОИ-2018 Ирина Лещенко допустила три промаха. Анна Сола на "лежке" промахнулась один раз, а потом заработала три штрафных круга на втором огневом рубеже.

Соревнования продолжаются.-0-