Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала третьей в предсезонной гонке

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла третье место в очередной предсезонной контрольной гонке в австрийском Обертиллиахе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницей стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, которая прошла дистанцию за 30 мин. 03,2 сек. при одном промахе на четырех огневых рубежах. Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер отстала от лидера на 52,1 сек., допустив два промаха. Динара Алимбекова трижды промахнулась на стрельбище, уступив победительнице 58,7 сек. Еще одна представительница белорусской команды Елена Кручинкина замкнула десятку сильнейших (+3 мин. 01,6 сек.; 4 промаха), ее сестра Ирина финишировала 11-й (+3 мин. 28,6 сек.; 3).

До этого белорусские биатлонистки стали лучшими в контрольной спринтерской гонке: выиграла Динара Алимбекова, второй финишировала Анна Сола, а еще одна олимпийская чемпионка Ирина Лещенко (Кривко) замкнула тройку лидеров.

Победителем мужского спринта стал россиянин Александр Логинов, показавший время 24 мин. 51,6 сек. (1 промах), вторым к финишу пришел еще один российский спортсмен Карим Халили (+4,9 сек.; 0), третье место занял опытнейший австриец Симон Эдер (+22,1 сек.; 0). Вслед за этим трио гонку закончили белорусские биатлонисты Сергей Бочарников (+28, 0 сек.; 1) и Дмитрий Лазовский (+36,4 сек.).

Первый этап Кубка мира нового сезона стартует ровно через неделю, 27 ноября в шведском Эстерсунде.-0-