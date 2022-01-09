Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова после пятого этапа поднялась на 3-е место в общем зачете Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В немецком Оберхофе Алимбекова впервые в сезоне сумела войти в число призеров, завоевав бронзу в гонке преследования. До этого она пять раз занимала четвертые места в личных гонках. Сейчас в активе Динары Алимбековой 418 очков. Впереди норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (537 баллов), на второй позиции шведка Эльвира Эберг (449). Еще одна белорусская биатлонистка Анна Сола в Оберхофе стала второй в спринте, но не смогла выйти на пасьют из-за недомогания. Она переместилась на шестую позицию, имея 374 очка. Белоруска Ирина Лещенко находится на 39-м месте (67), Елена Кручинкина занимает 60-ю строку (25). В своем дебютном кубковом этапе первый зачетный балл завоевала молодая белорусская биатлонистка Алина Пильчук, которая находится на 84-м месте в генеральной классификации. В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси вышла на третью позицию, набрав 3306 очков. Лидирует команда Швеции (3505), второй идет сборная Франции (3408).

У мужчич личный зачет возглавляет француз Квентин Фийон Майе (461), на второй позиции его соотечественник Эмильен Жаклен (449), третье место занимает швед Себастьян Самуэльссон (425). Лучший из белорусов Антон Смольский находится на 12-й строке (264). Дмитрий Лазовский занимает 36-е место (100), у Романа Елетеова 54-я позиция (32), на десять строк ниже Максим Воробей (17), Никита Лобастов на 68-м месте (14), Сергей Бочарников находится на 74-м месте (8). В зачете Кубка наций биатлонисты Беларуси занимают шестую позицию (2942). На первом месте сборная Норвегии (3681), вторая позиция у Франции (3532), тройку лидеров замыкают россияне (3459).

Шестой этап Кубка планеты намечено провести с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.

В его программу входят шесть стартов:

12 января - женский спринт;

13 января - мужской спринт;

14 января - женская эстафета;

15 января - мужская эстафета;

16 января - женская гонка преследования и мужская гонка преследования.-0-