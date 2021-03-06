Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 4-е место на этапе КМ в Чехии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска пробежала 7,5 км спринтерской дистанции с двумя огневыми рубежами на 16,1 сек. медленнее победительницы, не допустив при этом неточностей на стрельбище.

Золотую медаль в данном виде программы выиграла норвежка Тириль Экхофф, итоговое время которой 18 мин. 48,4 сек. Скандинавская спортсменка допустила один промах на огневых рубежах. Серебро на счету украинки Юлии Джимы, которая также закрыла все мишени, но уступила норвежке 9,3 сек. Замкнула тройку сильнейших итальянка Лиза Витоцци (отставание 15 сек.; 0 промахов).

Что касается остальных белорусок, то Анна Сола 11-я (отставание 34,1 сек., 2 промаха). Елена Кручинкина заняла 85-е место (отставание 2 мин. 49,5 сек., 6 промахов), Ирина Кривко показала 95-е время (отставание 3 мин. 9,1 сек., 5 промахов).

Всего за победу боролись 106 биатлонисток.-0-