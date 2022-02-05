Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе кубка IBU

Ирина Кручинкина. Фото Министерства спорта и туризма
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина выиграла спринтерскую гонку на этапе кубка IBU, который проходит в чешском Нове-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка прошла оба огневых рубежа без промахов, что вкупе с быстрым лыжным ходом позволило показать лучшее время на финише. Белоруска на 13,4 сек. опередила немку Янину Хеттих, занявшую второе место, и на 17,1 сек. - норвежку Марту Юханссон, ставшую третьей. Эта победа стала для Ирины Кручинкиной первой в карьере.
Биатлонистка была в первоначальной заявке сборной Беларуси на Олимпийские игры - 2022, но по итогам этапа Кубка мира в Антхольце тренерский штаб принял решение заменить Ирину на Алину Пильчук.-0-