Белорусская бригада арбитров назначена на матч Лиги наций Испания - Хорватия

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым назначена УЕФА на матч Лиги наций Испания - Хорватия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из центральных матчей тура состоится в Загребе 15 ноября (22.45). Главному судье Алексею Кульбакову будут помогать Олег Маслянко и Дмитрий Жук. Арбитрами за воротами будут Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев.

В сильнейшем дивизионе Лиги наций Испания лидирует, набрав шесть очков после трех игр. Хорваты имеют в активе один балл после двух матчей. На домашнюю игру с испанцами наставник балканской дружины Златко Далич вызвал ведущих игроков, в том числе Луку Модрича из мадридского "Реала", Ивана Ракитича из "Барселоны" и Матео Ковачича из лондонского "Челси".-0-