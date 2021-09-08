Белорусская делегация участвует в форуме "Россия - спортивная держава"

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани начал работу международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", в котором участвует и делегация из Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В первый день форума президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина участвовали в пленарном заседании "Спорт-2030. Путь к устойчивому развитию".

Белорусская делегация на встрече с представителями правительства Российской Федерации, руководителями ряда международных спортивных федераций обсудила перспективы развития спорта и физической культуры между нашими странами, а также способы взаимодействия и развития отношений с международными федерациями по видам спорта. Состоялись также переговоры с главой международной федерации гандбола Хасаном Мустафой, в ходе которых стороны подтвердили свои намерения по расширению сотрудничества в развитии этого вида спорта.

Организаторами форума, который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, выступают Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум "Россия - спортивная держава" в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.-0-