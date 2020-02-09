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09 февраля 2020, 23:10

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала серебро на турнире серии "Большого шлема" в Париже 

9 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Лидер национальной команды Беларуси по дзюдо, победительница II Европейских игр Марина Слуцкая (весовая категория свыше 78 кг) завоевала серебряную награду на турнире серии "Большого шлема", который прошел в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

Белоруска победила в четырех поединках, но в финальной схватке уступила француженке Романе Дико. Бронзовые медали завоевали португальская спортсменка Рошель Нуньес и представительница Бразилии Беатриз Соуза. 

Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. Пока наибольшие шансы попасть на Игры-2020 у Дмитрия Шершаня (66 кг), Никиты Свирида и Марины Слуцкой. 

Участие в соревнованиях приняли около 800 атлетов из 122 стран мира. 

В 2019 году на аналогичном турнире в Париже белорусы не выступали. Следующим стартом для белорусских спортсменов станет "Большой шлем" в Дюссельдорфе, который пройдет 21-23 февраля. 

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0- 

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