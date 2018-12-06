Белорусская федерация биатлона объявила конкурс на лучший слоган к ЧЕ-2019

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация биатлона объявила конкурс на лучший слоган к открытому чемпионату Европы по биатлону 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

"Стало доброй традицией, что у каждого соревнования есть свой слоган. Для участия в конкурсе до 21 декабря 2018 года на почтовый адрес media@biathlon.by необходимо выслать свои варианты. Каждая работа будет рассмотрена конкурсной комиссией, а победитель будет награжден оргкомитетом турнира призом", - отмечается в сообщении БФБ.

Чемпионат Европы по биатлону 2019 года состоится с 18 по 24 февраля в спорткомплексе "Раубичи". Ранее Беларусь принимала континентальные форумы стреляющих лыжников в 1998 и 2004 годах.-0-