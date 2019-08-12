Белорусская федерация борьбы поздравила победителей и призеров II Европейских игр

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель попечительского совета Белорусской федерации борьбы, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Виталий Милевич поздравили победителей и призеров II Европейских игр в этом виде спорта с успешным выступлением в текущем сезоне, а также вместе с тренерским штабом определили задачи на предстоящий чемпионат мира в Нур-Султане. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Игорь Ляшенко отметил, что борьба стала одним из самых успешных видов спорта для Беларуси на II Европейских играх, где атлеты завоевали семь медалей. Он также высказал слова поддержки белорусским борцам перед участием в чемпионате мира, который в сентябре примет столица Казахстана, и пожелал атлетам медальных успехов и олимпийских лицензий в Токио.

Руководитель Белорусской федерации борьбы, олимпийский чемпион Камандар Маджидов поблагодарил попечительский совет, а также концерн "Белнефтехим", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Мозырский НПЗ" за постоянную поддержку белорусской борьбы.

Как отметили во время встречи, особое внимание федерация уделяет развитию молодежи, результатом чего являются высокие результаты нового поколения белорусских борцов на международной арене. Как сообщалось, Дмитрий Бонько завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира (U-18) по греко-римской борьбе, который прошел в Софии, добившись одного из самых громких успехов в текущем сезоне для сборной Беларуси.

На II Евроиграх белоруски Ирина Курочкина (57 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг) завоевали золотые медали в женской борьбе. Представитель вольного стиля Али Шабанова (86 кг) завоевал серебро, у Александра Гуштына (97 кг) - бронзовая награда. В греко-римской борьбе на высшую ступень пьедестала почета поднялся Кирилл Грищенко (130 кг), второе место занял Александр Грабовик (97 кг), а Сослан Дауров (67 кг) стал третьим.-0-