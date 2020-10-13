Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества

Белорусская федерация гандбола и компания Parimatch объявили о продлении партнерского соглашения. Это уже второй спортивный сезон, в рамках которого лидер индустрии беттинга остается эксклюзивным беттинг-партнером БФГ.

Впервые соглашение о сотрудничестве с гандбольной федерацией было подписано в 2019 году – тогда компания стала партнером мужской сборной Беларуси на чемпионате Европы. Именно с гандбола началась история коллабораций Parimatch со спортивными командами.

По условиям контракта Parimatch получает интегрированное присутствие бренда на матчах "Париматч Суперлиги" и "Париматч Кубка" (чемпионате Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд и Кубке Беларуси соответственно). Среди прочих партнерских активаций – традиционные совместные PR- и развлекательные проекты, направленные на привлечение болельщиков, развитие турнира и популяризацию белорусского спорта в целом.

– Гандбол – традиционно один из самых успешных с точки зрения результатов игровых видов спорта в Беларуси. Мы рады быть в нем представлены и способствовать его прогрессу. "Мешков Брест", по мнению европейских экспертов, входит в десятку лучших клубов Лиги чемпионов и игрой оправдывает свой рейтинг в этом сезоне. Сборной предстоит зимой сыграть на чемпионате мира в Египте – мы надеемся, получится не хуже, чем на прошлом Евро, где команда выступила в партнерстве с Parimatch. Наша компания рада продолжить сотрудничество с белорусским гандболом и верит в его развитие, – отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

– Та кооперация, которой мы достигли в прошлом сезоне, не оставляла нам иных вариантов, как продолжить ее и в этом. ЕГФ ЕВРО 2020, который был отмечен удачным выступлением нашей сборной, стал для нас, безусловно, лучшим турниром в плане медийного освещения во многом благодаря поддержке нашего партнера Parimatch. К сожалению, многие проекты, запланированные в прошлом сезоне, не состоялись по причине пандемии, но обязательно будут реализованы в текущем, делая всеми любимый вид спорта ярче и привлекательнее, – сказал менеджер и пресс-секретарь БФГ Андрей Балецкий.

Сегодня компания Parimatch поддерживает федерации и клубы в самых разных видах спорта: от традиционно популярных хоккея и футбола до стремительно набирающих обороты единоборств и киберспорта. Это не только способствует развитию спортивного сообщества в самом глобальном смысле, но также имеет большое значение для расширения географии национальных видов спорта, представляет ценность для спортивной экосистемы Беларуси и болельщиков.

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