Белорусская федерация хоккея перенесла на день вперед начало финальной серии Кубка Президента

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация хоккея перенесла на день старт финальной серии Кубка Президента, такая информация содержится на официальном сайте федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, финальная серия плей-офф Кубка Президента начнется 27 марта, а не 26-го, как сообщалось ранее.

Решение было принято, чтобы дать хоккеистам возможность восстановиться после напряженных полуфинальных противостояний. Соответствующие изменения были внесены в календарь соревнований с согласия всех команд - участниц розыгрыша.

Решающая седьмая встреча полуфинальной серии между солигорским "Шахтером" и гродненским "Неманом" пройдет 24 марта в Гродно. Матч начнется в 19.30. Первым финалистом Кубка Президента стала минская "Юность", в серии из пяти встреч переигравшая "Динамо-Молодечно" (4:1).-0-