Белорусская федерация легкой атлетики и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть опыт прошлогоднего сотрудничества по проведению детского забега во время Минского полумарафона. ЮНИСЕФ взял очень много на себя. Все было организовано быстро и качественно, и мы со своей стороны не увидели ни одной шероховатости. В этом году также будем проводить детский забег, и мы хотим пойти дальше, зафиксировать наши планы по сотрудничеству в меморандуме. У нашего взаимодействия есть долгосрочные перспективы", - сказал председатель БФЛА Вадим Девятовский.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар отметил, что подписание меморандума упростит взаимодействие между организациями. "Очень важно, что ЮНИСЕФ теперь является официальным партнером Белорусской федерации легкой атлетики", - подчеркнул он.

ЮНИСЕФ в Беларуси работает на протяжении 25 лет в Минске и регионах, где реализует страновую программу с правительством Беларуси (2016-2020 годы) в таких приоритетных областях, как социальное развитие, здравоохранение и образование, играет координационную роль в работе с неправительственными организациями, поддерживает тесные связи с международным сообществом и дипломатическими представительствами. Приоритетные направления работы ЮНИСЕФ в Беларуси - семья и безопасная среда для всех детей, вовлечение и защита подростков, раннее вмешательство и инклюзия детей с инвалидностью, изучение положения детей и укрепление партнерства.-0-