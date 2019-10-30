30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация волейбола и спортивный клуб "Аль-Айн" подписали договор о сотрудничестве во время визита в ОАЭ белорусской делегации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный секретарь БФВ Алла Тетерина и руководитель отдела спортивных игр клуба "Аль-Айн" Хамис Обейда аль-Кааби.

По словам Аллы Тетериной, для белорусского волейбола это большой шаг вперед. "Ранее мы заключали соглашения о сотрудничестве только с соседними европейскими странами. Объединенные Арабские Эмираты - это совсем другой мир с увлекательной историей и культурой. Нам очень интересно расширять географию, а тем более сотрудничать с такой прогрессивной во многих сферах, в том числе и в спорте, страной. Уверены, наше сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным", - отметила она.

Белорусская волейбольная делегация посещает ОАЭ в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту. Ранее, стороны провели встречу, во время которой определили направления совместной работы по развитию волейбола в Беларуси и Абу-Даби, а также согласовали положения договора. Среди них значатся обмен научно-технической и методической информацией; проведение совместных учебно-тренировочных сборов, турниров, матчей; обмен тренерским опытом и организация совместных мастер-классов и семинаров; совместные тренировки юношеских и молодежных команд при подготовке к ключевым международным первенствам, а также сотрудничество в области трансфера игроков.-0-