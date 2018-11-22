Белорусская фехтовальщица Елена Белова пополнила экспозицию музея НОК уникальными экспонатами

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка, советская и белорусская фехтовальщица Елена Белова пополнила экспозицию музея НОК Беларуси уникальными экспонатами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Именитая спортсменка приняла участие в праздновании 50-летия проведения в Мехико летних Олимпийских игр, где в 1968 году она завоевала две золотые медали. В музей НОК Беларуси Елена Дмитриевна передала врученный ей в Мехико сертификат, табличку с именами и автографами всех участников праздничных мероприятий и специальный именной сундучок. "Внутри символ Олимпийских игр - голубь мира. Он сделан из ценного камня и вручную расшит бисером", - рассказала Елена Белова.

Передача экспонатов получилась теплой и торжественной. Ценные предметы из рук заслуженной спортсменки принял генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин.-0-