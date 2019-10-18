Белорусская фигуристка Александра Чепелева занимает 15-е место после короткой программы на турнире Ice Star в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения короткой программы у женщин-одиночниц на турнире серии "челленджер" Ice Star 2019 в Минске лучшая из белорусок Александра Чепелева занимает 15-е место с результатом 44,68 балла, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартах женщин-одиночек предсказуемо не было равных чемпионке Европы россиянке Софье Самодуровой.
Второе место - у выступающей за Азербайджан Екатерины Рябовой.
Третью позицию перед произвольной программой занимает Матильда Алготссон из Швеции.
Софья Самодурова проиграла Рябовой 1 балл за технику, но компоненты россиянки судьи оценили на 5 баллов выше.
В состязаниях танцевальных пар белорусский дуэт Эмилия Колеганова / Владислав Полховский после короткой программы занимает 7-е место. В тройку сильнейших входят Сара Хуртадо и Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) и Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия).
Представители спортивных танцев 19 октября продолжат состязания показом произвольной программы. Кроме того, начнутся старты у одиночников-мужчин. Беларусь представят Яков Зенько и Александр Лебедев. Им предстоит выступление в короткой программе.-0-
Фото Оксаны Манчук