Белорусская фигуристка Арина Галл-Савальская заняла 20-е место на турнире серии Челенджер в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном турнире серии Челленджер по фигурному катанию в Минске лучшая из белорусок Арина Галл-Савальская заняла 20-е место в соревнованиях женщин-одиночниц, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Девушки представили на суд публики произвольную программу. Сильнее всех конкуренток, как и накануне в короткой программе была россиянка Софья Самодурова. На второе итоговое место благодаря успеху во второй день состязаний поднялась кореянка Ханул Ким. Бронза у Екатерины Рябовой из Азербайджана.

Что касается белорусок, то Арина Галл-Савальская обосновалась в итоговом протоколе на 20-й позиции. Александра Чепелева – 20-я, Екатерина Пархамович – 24-я, Елизавета Хлыповка – 25-я.

В состязаниях мужчин-одиночников после короткой программы лидирует Даниэль Грассль. Россиянин Артём Ковалев находится на 3-м промежуточном месте. Фигурист из Эстонии Александр Селевко замыкает пока тройку сильнейших. Белорусы остались пока вне лидерской группы. Александр Лебедев пока занимает 89-ю позицию в протоколе, а Яков Зенько – 12-й.-0-