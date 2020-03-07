Белорусская фигуристка Милана Ромашова заняла 12-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Милана Ромашова заняла 12-е место на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам короткой и произвольной программ белоруска получила от судей оценку 169,16 балла. Первенствовала в турнире россиянка Камила Валиева. Она побила сразу два мировых рекорда в одиночном катании среди юниорок, сначала получив 152,38 очка за произвольную программу, а в сумме 227,30 пункта. Второе место также у россиянки Дарьи Усачевой (207,74). Бронзу выиграла американка Алиса Лью (204,83).

В спортивных танцах первенствовали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (177,18). Второе место у грузинского дуэта Мария Казакова/Георгий Ревия (176,19) и бронза у россиян Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного (175,17). Белорусская танцевальная пара Карина Сидоренко и Максим Еленич не прошли квалификацию, остановившись на 27- строке итогового протокола турнира. -0-