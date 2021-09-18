18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Варвара Кисель заняла 7-е место на юниорском этапе Гран-при в Красноярске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат спортсменки - 164,47 балла. Победу праздновала россиянка Софья Акатьева с результатом 233,08 балла.
Второй и третьей стали также представительницы России Анастасия Зинина (206,20) и Софья Самоделкина (202,39) соответственно.
В стартах одиночников у мужчин представитель Беларуси Александр Лебедев завершил соревнования на 10-м месте - 177,53 балла.
Выиграл ученик именитого наставника Алексея Мишина россиянин Глеб Лутфуллин. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 230,42 балла. Вторым стал еще один представитель России Егор Рухин (223,29), а замкнул тройку лучших канадец Уэсли Чу (217,59).
В соревнованиях спортивных пар не было равных российскому дуэту Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову - 189,11 балла.
В танцах на льду первенствовали российские спортсмены Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. По сумме двух программ они набрали 167,31 балла.-0-