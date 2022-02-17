Белорусская фигуристка Виктория Сафонова идет второй в одиночном катании на ОИ

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова занимает второе место в олимпийском турнире в одиночном катании после выступления 13 из 25 участниц произвольной программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду пекинского Capital Indoor Stadium 18-летняя дебютантка Олимпийских игр получила 123,37 балла. После исполнения короткой программы Виктория Сафонова была 17-й (61,46 балла) и сейчас с суммой 184,83 балла идет второй. Соревнования продолжаются.-0-

Фото Андрея Покумейко