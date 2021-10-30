Белорусская фигуристка Виктория Сафонова выиграла турнир серии "Челленджер" в Казахстане

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова выиграла турнир серии "Челленджер", посвященный памяти Дениса Тена, в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победительницы в женском одиночном разряде - 190,06 балла.
Помимо белорусской спортсменки на пьедестал взошли выступающая за Азербайджан Екатерина Рябова (179,50 балла) и украинка Анастасия Шаботова (175,21 балла).
В стартах мужчин-одиночников тройку сильнейших составили россияне Петр Гуменник (263,14 балла), Марк Кондратюк (250,08) и Андрей Мозалев (234,05).-0-