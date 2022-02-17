Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном катании на ОИ

Виктория Сафонова во время разминки

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 13-е место в олимпийском турнире в женском одиночном катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду пекинского Capital Indoor Stadium 25 спортсменок продемонстрировали свои произвольные программы. 18-летняя дебютантка Олимпийских игр получила 123,37 балла. После исполнения короткой программы Виктория Сафонова была 17-й (61,46 балла) и в итоге с суммой 184,83 балла оказалась на 13-й строке итогового протокола.

Олимпийское золото сегодня завоевала россиянка Анна Щербакова (255,95 балла), Серебро у ее соотечественницы Александры Трусовой (251,73), обладательницей бронзовой медали стала японская фигуристка Каори Сакамото (233,13).

Последний комплект олимпийских наград в фигурном катании разыграют участники парных соревнований. Завтра они выступят с короткой программой, а 19 февраля покажут произвольную.

Ранее в мужском одиночном катании чемпионом стал американский фигурист Натан Чен, в танцах на льду победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Командный турнир выиграли российские фигуристы, но награды в им пока не вручены, в связи с допинговыми проблемами у Камилы Валиевой.-0-