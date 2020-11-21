Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 8-е место на этапе Гран-при ISU в Москве

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 8-е место на этапе Гран-при ISU, который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница Беларуси в сумме двух видов программы набрала 184,57 баллов.

Что касается победительниц, то в женском одиночном катании не было равных россиянке Елизавете Тухтамышевой – 223,39 баллов. На втором месте завершила представительные состязания Алена Косторная. Россиянка, лидировавшая после первого соревновательного дня, удостоилась в сумме оценки 220,78 баллов. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница России Анастасия Гулякова – 199,03 балла.

В соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при ISU в Москве победу также праздновали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. После короткой программы они занимали второе место, однако смогли благодаря отличному прокату в произвольной программе опередить конкурентов, набрав в сумме 232,56 балла.

Остальные места на пьедестале в данном виде программы достались также россиянам.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие в сумме 225,80 (79,34+146,46) балла. Замкнули тройку лучших Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, программу которых судьи оценили в 210,07 (73,84+136,23) балла.-0-