2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла первое место по итогам Кубка Европы в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На заключительном кубковом этапе в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко Снежана Дребенкова в первый день соревнований поднялась на высшую ступень пьедестала почета, а затем заняла второе место. По итогам сезона 19-летняя белоруска стала лучшей, набрав 966 баллов. На второй позиции еще одна белоруска - 17-летняя Яна Ярмошевич, у которой 662 балла. Третье место заняла казахстанская фристайлистка Аяна Жолдас, набравшая 484 зачетных балла.

У мужчин в общем зачете Кубка Европы белорус Макар Митрофанов с суммой 657 баллов финишировал вторым, третье место у Игоря Дребенкова (576). Победителем стал швейцарский спортсмен Ной Рот (660).-0-