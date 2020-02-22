Белорусская фристайлистка Валерия Болматова пробилась в финал этапа КМ в "Раубичах"

Во время соревнований

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Валерия Болматова пробилась в финал этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в РЦОП "Раубичи" 22-23 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Пропуском в следующую стадию соревнований для белоруски стало 12-е место с оценкой 71,50 балла. Что касается подруг по команде Снежанны Дробенковой и Анны Деруго, то они завершили выступление на 18-й и 19-й строчках итогового протокола. Лидерство захватила китаянка Фаню Конг (92,00). На второй позиции россиянка Любовь Никитина (88,47). Замыкает тройку сильнейших австралийка Лора Пилл (88,20).

Начало финальной стадии турнира намечено на 19.00. За награды и рейтинговые очки на белорусском этапе Кубка мира помимо хозяев состязаний поспорят атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии.

Завтра, 23 февраля, пройдут соревнования по синхронным прыжкам.-0-

Фото Оксаны Манчук