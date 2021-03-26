Белорусская футбольная "молодежка" победила армян в товарищеском матче

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) нового созыва одержали первую викторию в международном товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Ереване подопечные Сергея Ясинского обыграли армянских сверстников со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Владислав Ложкин, отличившийся на 18-й и 88-й минутах встречи.

В понедельник, 29 марта, белорусы сыграют в Тбилиси с грузинской "молодежкой".

Эти спарринги являются для сборной Беларуси одним из этапов подготовки к старту отборочного турнира континентального первенства. Первый поединок в квалификационной группе D белорусские футболисты проведут 5 июня на своем поле против команды Кипра, которая вчера сыграла вничью в гостях у греков - 0:0.-0-