Белорусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении карьеры

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титулованная белорусская спортсменка Екатерина Галкина объявила о завершении карьеры. Такая информация содержится на официальном аккаунте представительницы отечественной школы художественной гимнастики в Instagram, сообщает БЕЛТА.

"В 4 года я начала заниматься художественной гимнастикой и этому делу я отдала целых 20 лет! И вот настал этот прекрасный день, когда, проснувшись утром, тебе не надо в спортивный зал и ты вообще абсолютно свободен. Что я тут хочу сказать... Хочу сказать слова благодарности вам - мои любимые поклонники и болельщики! Вы всегда были со мной, поддерживая меня: писали, присылали подарки, удивляли невероятными поступками! И этот пост я хочу посвятить вам. Моя спортивная карьера заканчивается, но уверена, вы еще не раз сможете меня увидеть на творческих вечерах, в театрах и на концертах! Также я выступлю с показательным номером на нашем этапе Кубка мира в Минске 4 июля" - говорится в сообщении.

Екатерина Галкина за время выступлений за национальную сборную Беларуси по художественной гимнастике завоевала четыре серебряные и бронзовую медаль чемпионатов мира, дважды была медалисткой Европейских игр и многократным призером континентальных форумов. Также в ее активе участие в Олимпиаде 2016 года.-0-