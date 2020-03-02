Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль турнира серии Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска отличилась в упражнениях с обручем, пропустив вперед лишь именитую россиянку Арину Аверину.

В многоборье же Екатерина Галкина не смогла навязать борьбу российским грациям, которые заняли весь пьедестал в олимпийском виде программы: победила Арина Аверина (97,350), серебро у Лалы Крамаренко (94,850), бронза досталась Екатерине Селезневой (90,200). Лидер белорусской дружины заработала 78,950 балла и не поднялась выше 9-го места.

В упражнениях с булавами и лентой Екатерина Галкина заняла пятые места. Приятным дополнением к спортивным результатам белоруски стало ее признание "Мисс Фото" состязаний.

Турнир серии Гран-при собрал в Тарту спортсменок из 40 стран.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики