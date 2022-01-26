Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла турнир в Италии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова победила на международном турнире серии FIS в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительнице Беларуси не было равных в соревнованиях по слалому, в которых принимали участие 65 спортсменов из 25 стран.

Кроме того, сегодня Мария Шканова заняла второе место в слаломе в открытом чемпионате Латвии, который также проходит в горах Италии.

Мария Шканова станет единственной белорусской горнолыжницей на XXIV зимней Олимпиаде в Пекине. Для 32-летней спортсменки это будет уже четвертая Олимпиада в карьере.

Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов, которые будут сражаться за награды в шести видах спорта.-0-