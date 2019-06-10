Белорусская грация Алина Горносько победила в упражнении с булавами на Гран-при в Чехии

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Горносько победила в упражнении с булавами на Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

Выступление спортсменки судьи оценили в 21,900 балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялась болгарская гимнастка Катрин Тасева (20,900), бронзовую награду завоевала украинка Виктория Оноприенко (20,750).

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

В упражнении с лентой Алина Горносько остановилась на второй позиции, показав результат 19,050. На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Арина Аверина (20,000). Бронзовую награду завоевала Катрин Тасева (18,400).

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. На площадке в "Минск-Арене" с 22 по 23 июня будет разыграно восемь комплектов наград.

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