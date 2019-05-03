Белорусская грация Алина Горносько стала третьей на тестовом турнире к II Европейским играм

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько заняла третье место в индивидуальном многоборье на тестовом турнире по художественной гимнастике к II Европейским играм, который стартовал сегодня в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме четырех упражнений она получила от арбитров 85,700 балла. Первое место заняла Дина Аверина из России - 89,300 балла, а серебряным призером соревнований стала ее сестра Арина - 86,950 балла.

На четвертой позиции разместилась другая белоруска Екатерина Галкина - 83,650. Анастасия Салос - седьмая, восьмой финишировала Юлия Евчик.

Тестовый турнир к II Европейским играм по художественной гимнастике продолжится 4 мая выступлением в финалах отдельных видов.-0-