Белорусская грация Алина Горносько стала третьей на тестовом турнире к II Европейским играм

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько заняла третье место в индивидуальном многоборье на тестовом турнире по художественной гимнастике к II Европейским играм, который стартовал сегодня в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме четырех упражнений она получила от арбитров 85,700 балла. Первое место заняла Дина Аверина из России - 89,300 балла, а серебряным призером соревнований стала ее сестра Арина - 86,950 балла.
На четвертой позиции разместилась другая белоруска Екатерина Галкина - 83,650. Анастасия Салос - седьмая, восьмой финишировала Юлия Евчик.
Тестовый турнир к II Европейским играм по художественной гимнастике продолжится 4 мая выступлением в финалах отдельных видов.-0-
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