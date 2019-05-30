Белорусская грация Анастасия Салос завоевала четыре медали на Гран-при в Израиле

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Салос завоевала четыре медали на Гран-при по художественной гимнастике в Холоне (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокого результата минчанка добилась в многоборье, заняв первое место - 80,300 балла. Второе и третье места у россиянок Анастасии Гузенковой и Ирины Анненковой - по 80,200. В отдельных видах Анастасия Салос победила в упражнении с мячом - 21,800 балла, с лентой она стала серебряным призером - 19,300 балла, а после выступления с булавами заняла третье место - 21,100.

В групповых упражнениях в активе белорусской команды три награды. Серебряной медали белоруски удостоились за выступление с пятью мячами - 25,950, уступив только Украине - 26,100 балла. Также наши грации поднимались на третью ступень пьедестала почета после композиции с тремя обручами и булавами, а также в многоборье.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 22 по 23 июня на помосте в "Минск-Арене" будет разыграно восемь комплектов наград.

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