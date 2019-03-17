Белорусская грация Анастасия Салос завоевала три золота на турнире в Киеве

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Салос завоевала три золотые медали на турнире по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной" в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования в столице Украины проходят в трех возрастных категориях: юниорки, сениор и Гран-при. В состязаниях сениорок Анастасия Салос поднялась на первую ступень пьедестала почета в упражнениях с мячом (21,450 балла) и лентой (18,750). В активе белорусок две серебряные награды: Анастасия Салос заняла второе место в упражнении с булавами, Юлия Евчик - с обручем.

В индивидуальном многоборье среди сениорок Анастасия Салос получила от судей 79,500 балла и завоевала золотую медаль. В командном многоборье среди юниорок, успешно выполнив упражнения с пятью обручами и пятью лентами, первое место заняла сборная Беларуси.

В категории Гран-при в индивидуальном многоборье белоруска Алина Горносько стала девятой. Победила лидер украинской команды Влада Никольченко.

Международный турнир "Кубок Дерюгиной" завершится в Киеве сегодня выступлением ведущих гимнасток в категории Гран-при, которые разыграют медали в индивидуальных упражнениях.-0-

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association