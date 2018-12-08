Белорусская грация Анна Каменщикова победила в турнире на призы Марины Лобач

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Каменщикова победила в XVI Международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.
В индивидуальном многоборье, по итогам выступления в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, Анна получила от судей 37,150 балла. Второе место заняла Кристина Пограничная из Украины - 37,100, а бронзовую медаль завоевала израильтянка Валерия Соцкова - 35,200.
Анна Каменщикова также стала обладательницей именной статуэтки Марины Лобач. Во время гала-представления белорусская спортсменка исполнила композицию тридцатилетней давности, под которую победила на Олимпийских играх в Сеуле Марина Лобач.
По окончании соревнований многие спортсменки были отмечены специальными призами турнира.
Организаторами международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, РЦОП по художественной гимнастике, Белорусская ассоциация гимнастики, БФСО "Динамо" и Мингорисполком.-0-
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