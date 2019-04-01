Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала две бронзы на Гран-при во Франции

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина завоевала две бронзовые награды на международных соревнованиях категории Гран-при во французском Тье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В первый день турнира Екатерина Галкина в индивидуальном многоборье не смогла подняться на пьедестал почета, став восьмой. В отдельных видах ей удалось добиться более высоких результатов.

Третье место она заняла в упражнении с мячом. Судьи оценили выступление Екатерины Галкиной в 21,150 балла - бронзовая медаль. Победила в этом виде россиянка Арина Аверина (22,150), серебро у Линой Ашрам из Израиля (21,800).

В упражнении с булавами белоруска также заняла третье место - 21,150 балла. Столько же получила от арбитров другая белоруска Анастасия Салос, но она в итоговом протоколе четвертая. Золото и серебро в коллекции россиянок Дины и Арины Авериных, набравших соответственно 22,350 и 21,750 балла.

В финале упражнений с лентой Екатерина Галкина стала седьмой (16,400). Анастасия Салос в композиции с обручем остановилась в шаге от пьедестала (21,300).

В групповых упражнения сборной Беларуси войти в число призеров не удалось. В упражнении с пятью мячами наши гимнастки стали пятыми (23,000), пропустив вперед команды Израиля (23,500), Эстонии (23,700), России (25,250) и Украины (25,500). В композиции с обручами и булавами белоруски стали четвертыми (23,300). Победили вновь украинские гимнастки (24,950). Серебро у гимнасток из Азербайджана (23,950), бронза у россиянок (23,900).

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. В июне в Минске 22 и 23 июня 52 спортсменки разыграют восемь комплектов наград.-0-