Белорусская грация Юлия Евчик завоевала серебро в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Юлия Евчик завоевала серебряную награду в упражнении с обручем на ХХХ летней Универсиаде в Неаполе (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За исполнение своей программы она получила от судей 20,350 балла. Золотую медаль завоевала россиянка Екатерина Селезнева - 21,200. Третье место заняла Ева Мелещук из Украины - 20,150.

Для Юлии Евчик это первая медаль в Неаполе. Ранее она в многоборье не смогла попасть на пьедестал почета.

В художественной гимнастике на Универсиаде сегодня будут разыграны еще три комплекта медалей в отдельных видах.

Для белорусской студенческой команды это четвертая награда в копилке. У нее уже одна золотая, две серебряные и одна бронзовые медали.-0-