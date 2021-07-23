Белорусская гребчиха Татьяна Климович вышла в четвертьфинал олимийской регаты

23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Мастера академической гребли первыми из белорусской олимпийской команды начали спор за олимпийские награды в Токио. В гонках женских одиночек честь страны защищает Татьяна Климович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня уроженка Добрушского района взяла старт в квалификационном заезде и заняла в одном из них второе место со временем – 7 мин. 51, 86 сек.

С первого места в данной гонке в следующий этап соревнований вышла американка Кара Колер – 7 мин. 49,71 сек. Третье место заняла спортсменка из Ирана Назанин Малаи – 7 мин. 59,01 сек.

Парагвайская спортсменка Алехандра Алонсо продолжит состязания в утешительном заезде – 8 мин. 11,88 сек.

Всего на кону олимпийской регаты в Токио 14 комплектов наград (семь в состязаниях мужчин и столько же у женщин). Состязания проходят на гребном канале "Си Форрест" в Токийском заливе с 23 по 30 июля 2021 года. Помимо Татьяны Климович, в данном виде спота Беларусь представляют Елена Фурман и Инна Никулина в гонках двоек парных легкого веса, а также Дмитрий Фурман и Сергей Володько, которые выступают в стартах мужских двоек распашных. Они начнут выступления с 24 июля.-0-