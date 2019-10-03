Белорусская юношеская хоккейная сборная обыграла латвийских сверстников на турнире в Пекине

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-17) со счетом 7:0 разгромила латвийских сверстников в третьем матче международного турнира по хоккею с шайбой, который проходит в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.

После обидного поражения по буллитам от россиян подопечные Дмитрия Шульги забросили семь безответных шайб в ворота латвийской дружине. По два раза в матче отличились Антон Асташевич и Даниил Боурош, еще по разу - Илья Морозов, Егор Игнатенко и Вячеслав Грамович, установившие окончательный счет встречи.

Состязания продолжатся в пятницу. Соперниками юных белорусских хоккеистов станут команды США и Финляндии.-0-