Белорусская команда стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла 13-е место в женской эстафете 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Сола и Ирины Кручинкиной показал 13-е время, проиграв лидеру 3 мин. 15,6 сек. Лучший результат на счету норвежских спортсменок - 1 ч 10 мин. 4,7 сек. На второй позиции разместились россиянки (отставание 8,2 сек.). Замкнули тройку сильнейших швейцарские биатлонистки (отставание 1 мин. 4,1 сек.).
Продолжатся соревнования мужской гонкой преследования на 12,5 км (16.55). 15 декабря пройдет женская гонка преследования на 10 км (14.00) и мужская эстафета 4х7,5 км (16.15).-0-