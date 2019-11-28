Белорусская команда выступит на этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет белорусских спортсменов выступит на этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое. Соревнования пройдут с 30 ноября по 1 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА. В женских стартах Беларусь представят Ольга Талаева и Анна Изофатова. В состязаниях мужчин постараются заявить о себе Иван Логимахов и Александр Жерманов. На этапе Кубка мира в Нагое будут разыграны 10 комплектов наград в индивидуальных гонках и эстафетах. На недавнем этапе Кубка Европы в Белостоке Ольга Талаева выиграла бронзовые медали на дистанциях 1000 м и 1500 м, а также серебро в гонке на 500 м. Она же в составе эстафетной дружины вместе с Анной Изофатовой, Екатериной Чистой и Ариной Козловой выиграли золото. Иван Логимахов и Александр Жерманов вместе с Георгием Орловым и Артемом Алетдиновым завоевали бронзу.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!