Белорусская команда заняла восьмое место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Поклюке

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла восьмое место в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Никиты Лобастова, Анны Сола и Елены Кручинкиной уступил лидеру гонки 2 мин. 29,6 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Франции, преодолев дистанцию за 1 час 17 мин. 53,3 сек. Второй стала норвежская команда (отставание 40,6 сек.). На третьей позиции разместился немецкий квартет (отставание 1 мин. 1,4 сек.).
Белорусский биатлонный дуэт Виктора и Ирины Кривко занял сегодня девятое место в сингл-миксте.
Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.-0-