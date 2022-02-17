Белорусская конькобежка Анна Нифонтова не примет участие в забеге на 1000 м

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Анна Нифонтова не сможет сегодня выступить на олимпийской дистанции 1000 м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Вчера на тренировке травмировала колено, которое меня ранее беспокоило немного. С нашим врачом съездили в госпиталь, где мне сделали МРТ и поставили диагноз - надрыв мениска. С такой травмой продолжать выступления в Пекине невозможно. Мне жаль, что не выйду на "тысячу", но я вынуждена сейчас вернуться в Минск и заняться лечением", - сказала Анна Нифонтова.

Она оценила свое выступление на дебютных Играх, отметив, что показала неплохой результат по времени на дистанции 500 м: "Пробежала по тем секундам, по которым бегала в сезоне. Вообще Олимпийские игры - это очень масштабное и грандиозное событие, у многих атлетов оно бывает лишь один раз за карьеру, но, надеюсь, я еще выступлю и покажу свой максимум".

Сегодня на лед конькобежного овала выйдет белорусская спортсменка Екатерина Слоева, в четвертом забеге ее соперницей будет чемпионка мира из Норвегии Рагне Виклунд.-0-