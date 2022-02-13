Белорусская конькобежка Анна Нифонтова заняла 19-е место на дистанции 500 м на Олимпиаде

Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Анна Нифонтова заняла 19-е место на дистанции 500 м на олимпийском турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска бежала в 12-й паре и показала время 38,30 сек. В итоге ее результат оказался 19-м среди 30 участниц соревнований.
Анна Нифонтова. Фото из Instagram
Олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Эрин Джексон - 37,04 сек. Серебряную медаль выиграла японка Михо Такаги (+0,08 сек.), на третьем месте россиянка Ангелина Голикова (+0,17 сек.).
Эрин Джексон. Фото Reuters
На олимпийском турнире конькобежцев в Пекине разыгрывается 14 комплектов наград.-0-