Белорусская конькобежка Екатерина Слоева лидирует после шести забегов на 1500 м

Екатерина Слоева. Фото НОК Беларуси
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева лидирует после шести забегов на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем дебютном олимпийском старте белоруска показала результат 1 мин. 48,41 сек. Еще одна белорусская спортсменка Марина Зуева пробежала дистанцию за 1 мин. 59,82 сек. Это пока четвертое время дня. Соревнования продолжаются, всего на этой дистанции выступают 30 спортсменок.-0-