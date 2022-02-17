Белорусская конькобежка Екатерина Слоева заняла 21-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева не попала в топ-20 на дистанции 1000 м пекинских Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертом забеге белоруска показала время 1 мин. 16,83 сек., уступив чемпионке мира из Норвегии Рагне Виклунд всего 0,24 сек. В итоге результат Екатерины Слоевой оказался 21-м среди 30 участниц соревнований. Ранее на дистанции 1500 м она заняла 16-е место. Еще одна белорусская конькобежка Анна Нифонтова сегодня не смогла выйти на лед из-за травмы колена.
Чемпионкой сегодня стала японка Михо Такаги, установившая новый рекорд Олимпийских игр - 1 мин. 13,19 сек. Серебро завоевала нидерландская спортсменка Ютта Лердам (+0,64 сек.), бронзовую медаль выиграла американка Бриттани Боу (+1,42 сек.).
Участникам конькобежного олимпийского турнира осталось разыграть три комплекта наград. Завтра мужчины поспорят за медали на дистанции 1000 м, а 19 февраля пройдут масс-старты у женщин и мужчин.-0-
Фото НОК Беларуси