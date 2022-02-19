Белорусская конькобежка Марина Зуева вышла в финал олимпийского масс-старта

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В Пекине сегодня завершается олимпийский турнир по конькобежному спорту, разыгрываются медали в масс-стартах у мужчин и женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном забеге у женщин белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 8-е место и квалифицировалась в финал.

Во втором полуфинале масс-старта на лед вышла белоруска Евгения Воробьева. Она приложила максимум усилий, чтобы пробиться в заветную восьмерку, набрала 2 зачетных балла, но в итоге оказалась лишь девятой и осталась за бортом финала.-0-

Фото Андрея Покумейко