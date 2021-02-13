Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на ЧМ в Херенвене

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марина Зуева заняла седьмое место на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который продолжается в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке с массовым стартом столичная спортсменка показала время 8 мин.47,420 сек., набрав три очка. Еще одна белоруска Татьяна Михайлова замкнула десятку сильнейших – 9 мин. 04,960 сек. (1 очко).

Звание чемпионки мира выиграла нидерландская спортсменка Мариеке Гроенвуд – 8 мин. 43,150 сек. (60 очков). Серебро у канадки Ивани Блонден – 8 мин. 43,260 сек. (42). Бронза на счету еще одной спортсменки из Нидерландов Ирен Схаутен – 8 мин. 43,560 сек. (20).

Состязания на дистанции 1000 м у мужчин выиграл Кай Вербий из Нидерландов – 1 мин. 08,052 сек. Второе место занял россиянин Павел Кулижников – 1 мин. 08,313 сек. Третье место за собой оставил канадец Лоран Дюбрей – 1 мин. 08,569 сек. Белорус Игнат Головатюк финишировал с восьмым результатом – 1 мин. 09,521 сек.

Аналогичные старты у женщин принесли золотую медаль чемпионки мира американке Бриттани Боу – 1 мин. 14,128 сек. Ютта Леердам из Нидерландов выиграла серебро – 1 мин. 14,672 сек. Россиянка Елизавета Голубева с персональным рекордом – 1 мин. 14,848 стала бронзовым призером состязаний. Белоруска Анна Нифонтова с временем 1 мин. 16,903 сек. заняла 13-е место. Ее подруга по команде Екатерина Слоева, показавшая на финише результат 1 мин. 18,630 сек. закончила соревнования на 20-й позиции итогового протокола.-0-