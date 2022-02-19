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19 февраля 2022, 12:12

Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место в олимпийском масс-старте

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19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место в финале олимпийского масс-старта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный забег белорусская спортсменка начала неплохо и сумела заработать 4 зачетных очка. Однако потом Зуева сбавила обороты и в итоговом протоколе оказалась на 7-й позиции среди 17 участниц решающего забега.

Чемпионский титул завоевала нидерландская конькобежка Ирен Схаутен, серебро выиграла канадская спортсменка Ивани Блонден, бронзовой медалисткой стала итальянка Франческа Лоллабриджида.

Не пекинских Играх Марина Зуева заняла 9-е место на дистанции 5000 м, была 16-й на 3000 м и заняла 23-е место на 1500 м.

Также сегодня в мужских соревнованиях белорусский спортсмен Игнат Головатюк в своем полуфинальном забеге занял 13-е место и не вошел в число 16 участников финала. Вчера на дистанции 1000 м Головатюк занял высокое 6-е место, отстав от третьего всего на 0,15 сек. На дистанции вдвое короче он оказался на 30-й строке итогового протокола.-0-

Фото Андрея Покумейко

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