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03 августа 2020, 12:44

Белорусская легкая атлетика сделала большой шаг вперед - Минспорт

Вячеслав Дурнов. Фото из архива
Вячеслав Дурнов. Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлеты показали достойные результаты на чемпионате Беларуси. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"За последнее время наша легкая атлетика сделала большой шаг вперед. На стадионе "Динамо" на чемпионате Беларуси спортсмены показали достойные результаты, которые мы хотели бы видеть и на Олимпийских играх. Еще целый год впереди, есть время поработать над нюансами. Приятно, что республиканские соревнования прошли на высоком организационном уровне на главном стадионе страны. Здесь царила замечательная атмосфера. Главные старты Беларуси должны проходить в таких замечательных условиях", - сказал Вячеслав Дурнов. По его словам, решение продолжить подготовку спортсменов во время пандемии было правильным. Об этом свидетельствуют и высокие результаты чемпионата.

Первый заместитель министра отметил, что на стадионе было организовано много активностей для детей и взрослых помимо соревновательной программы. "Такие турниры стоит посещать", - резюмировал Вячеслав Дурнов.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике прошел с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо". В программу вошли бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м (с/б), 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м и 10 тыс. м, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, копья и молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводились в два круга, остальные - в один круг.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-

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