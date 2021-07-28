Белорусская легкоатлетка Дарья Борисевич из-за травмы не примет участия в Играх XXXII Олимпиады

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Дарья Борисевич не примет участия в Играх XXXII Олимпиады в Токио, где она собиралась выступить на дистанции 1500 м. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК.

"На последнем сборе получила неприятную травму ахиллова сухожилия. Никогда ранее не было таких серьезных повреждений. Рассчитывали, что успею восстановиться, снизили нагрузку на занятиях, но бежать нельзя. Меня ждет двухмесячное восстановление. Обидно, но этот путь надо пройти", - рассказала Дарья Борисевич.

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич также прокомментировал это решение. "Есть неприятный момент с нашей бегуньей на средней дистанции Дарьей Борисович. Ее травма оказалась несовместимой с выступлением на Олимпиаде. Это произошло в последний момент. Она собиралась тут не просто выступить, а претендовать на призовое место. Однако по приезде в Токио провели окончательное обследование и решили не рисковать здоровьем спортсменки, приняв непростое для всех нас решение", - отметил специалист.-0-